Un Festival HAUT en couleur à Maizières-lès-Metz "Les Mongolfiades et spectacles Icare 2023"

Des paillettes dans les yeux pour le plaisir des petits et grands !

Les Montgolfiades, organisées par le club Icare , reviennent à Maizières-lès-Metz , du 11 au 15 août 2023 au Parc Brieux.🎈

Qualité des spectacles et des moyens techniques, dignes des grandes scènes nationales pour cette année !

Une vingtaine de montgolfières et des vols découvertes en hélicoptère (accès gratuit) attendent le public pour cette 9ème édition mais pas que ...

Des paillettes dans les yeux, pour le plaisir des petits et grands ! - @ClubIcare

Une pure merveille pour les yeux, 6 000 spectateurs en 2022 ont assisté à cet événement très attendu !

Au programme 2023 :

- 30 artistes, musiciens, mascottes et les nuits sosies de stars en live !

- Un village forain

- Des vols découverte en hélicoptère

- 10 envols de montgolfières prévus (sous réserve des conditions météorologiques)

- Trois journées pour l'emploi et le recrutement avec la Gendarmerie nationale

- Un grand village brasserie restauration

Fête foraine et animations tous les jours dès 14h 🎭

Vendredi 11 août à 21h : 2heures de spectacle féerique avec 60 ans de chansons interprétées en live par les artistes , deux écrans géants de 12 m² diffuseront cet événement 📺

Samedi 12 août : sosies officiels avec 3 artistes : Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, vont faire revivre aux visiteurs la superbe aventure des vieilles canailles 🎤🎤🎤

Dimanche 13 août de 17h30 jusque minuit : La grande fête de la bière avec Frantz Peter et son grand orchestre Babarois 🪗🎷🎺

Dimanche 13 août : le GRAND karaoké, l'occasion de chanter sur une scène professionnelle 🎼

Lundi 14 août : Serge Cardu LE seul et unique sosie physique et vocal de Michel Sardou🎤

Mardi 15 août une journée dédiée aux enfants de 15h à 22h : qui sera animée par la présence de dix mascottes et se terminera par une grande parade festive de nuit, avec Mickey et Minnie, Chase, Stella, Marcus, Stitch, Olaf, Spiderman, Sonic et Pikachu 🧒👧👶

Tout le programme à retrouver ICI .

6 - ICARE 2016 Parc de Brieux Christophe Aubertin

Des moments intenses de partage et d'émotions en famille ou entre amis 💞

Entrée envols Montgolfières et Hélicoptères GRATUIT. Entrée Festival 5 euros ( GRATUIT pour les moins de 15 ans)

