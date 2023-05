Un VTT à gagner en jouant avec votre radio

Gagnez un vélo à l'occasion des Rencontres du vélo et des mobilités douces

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard, donnez la météo de votre commune entre 6h et 7h et gagnez : votre pass famille (deux adultes et deux enfants) pour la 30e édition des Journées des Plantes d'Albertas à Bouc-Bel-Air du 19 au 21 mai 2023.

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs.

Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. La meilleure recette du jour gagne, à l' occasion du Festival de Camargue du 17 au 21 ma i, un séjour à l'hôtel 4**** l'Auberge Cavalière du Pont des Bannes aux Saintes-Maries-de-la-Mer , situé en plein cœur du Parc Naturel Régional de Camargue,

Vivez une expérience unique et authentique pour vous ressourcer. Entre Terre, Ciel et Eau, vous séjournerez en authentique Cabane de Gardian ou dans le mas Camarguais face au marais et profiterez d’un petit-déjeuner. Vous découvrirez un superbe domaine de 4 hectares : restaurant gastronomique, deux piscines extérieures, tennis, SPA en privatisation, bar, billard... Partez en balade à cheval, en calèche, vélo ou 4x4 au départ de l’hôtel. Le centre équestre propose des chevaux et poneys camarguais.

Vivez une expérience de séjour unique et authentique pour vous ressourcer en Camargue - Auberge Cavalière

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats.

Les meilleurs scores de la semaine remportent un tote bag collector "Je crains dégun !". Ensuite ils seront inscrit pour le tirage du vendredi.

Chaque jour pour le meilleur score du jour un tote bag "Je crains dégun" à gagner © Radio France - Stéphanie DEFRANCE

Cette semaine, gagnez, à l'occasion de la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces le jeudi 25 mai à Marseille , un vélo Scott Scale 965 offert par le nouveau magasin Bikery basé à Aix-en-Provence.

Gagnez un vélo Scott Scale 965 offert par Bikery à Aix-en-Provence

MODALITÉS : Vélo scott scale 965 de coloris vert, aluminium, taille M, sloping à récupérer au 100 rue de Verdaches, ZC la pioline 13290 AIX EN PROVENCE avant le 10 juin, ouverture de 10h à 18h du mardi au samedi.

18h à 19h : « C’est bon pour le moral ! »

Du lundi au vendredi, jouez au jeu du "Vrai/Faux" pour gagner de supers cadeaux

Le principe : on vous donne trois affirmations surprenantes, voire loufoques en lien avec l'actualité mondiale, française ou régionale. À vous de démêler le vrai du faux.

Chaque participant ayant au moins donné une bonne réponse gagne sa sélection pour le tirage du vendredi soir. À gagner cette semaine, à l'occasion de la 13e édition des Balades Gourmandes le 21 mai au Château de la Gordonne à Pierrefeu , nous vous offrons un repas pour 4 personnes (valeur d'un repas : 95 euros).

Au programme :

balade de 6 km entre vignes et garrigue au coeur de l’exceptionnel Château de la Gordonne,

de 6 km entre vignes et garrigue au coeur de l’exceptionnel Château de la Gordonne, menu gastronomique aux accents méditerranéens imaginé par Pascal Barandoni, Chef au Mas du Lingousto,

HALTE 1

Velouté de courgette à l’anis, œufs iodés arc-en-ciel et coquillage, crème citronnée aux herbes et safran de Cuers par Mathieu Garcia, Domaine des Hyades

HALTE 2

Risotto d’asperges vertes dans sa meule de Parmesan, copeaux de Parmesan et son croquant d’asperges

HALTE 3

Paleron de bœuf confit aux aromates du jardin du Mas du Lingousto et jus corsé au vin rouge des Côtes de Provence Pierrefeu, pommes de terre grenaille confites et poivre de Timut, crème de petits pois de saison HALTE 4

Assortiment de fromages de chèvre et de vache 100% varois

HALTE 5

Entremet noisette et chocolat noir et sa fraîcheur yuzu

Le chou aux fruits de saison et douceurs de citron

rencontre avec 25 vignerons de l’AOC Côtes de Provence Pierrefeu et leurs plus belles cuvées en rosés et rouges ainsi que des blancs en AOC Côtes de Provence,

de l’AOC Côtes de Provence Pierrefeu et leurs plus belles cuvées en rosés et rouges ainsi que des blancs en AOC Côtes de Provence, marché d’artisans producteurs avec une sélection de produits du terroir,

avec une sélection de produits du terroir, ambiance musicale et des ateliers artistiques,

et des ateliers artistiques, plein d'autres surprises concoctées par les vignerons de Pierrefeu...

13e édition des Balades Gourmandes le 21 mai au Chateau de la Gordonne à Pierrefeu - Kosamtu

19h à 20h : "100% OM"

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche.

Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine :

Deux invitations pour OM / Brest le samedi 27 mai à 21h

Deux invitations à gagner pour le match OM/Brest le samedi 27 mai à 21h © Radio France - Stéphanie DEFRANCE

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h.

Cette semaine on vous offre des jeux de sociétés, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne.

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard en résolvant les énigmes © Radio France

