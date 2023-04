Valbray, la pépinière varoise qui murmure à l'oreille des clochettes

Valbray, pépiniériste horticulteur à Ollioules et à Hyères

Située entre La Seyne-sur-mer et Sanary-sur-Mer près de Toulon , l'entreprise familiale Valbray vous propose chaque saison sa production locale directe du producteur au particulier de plantes fleuries, de plantes aromatiques, d'arbres et d'essences méditerranéennes, mais aussi de fraisiers, de bananiers et de toute la gamme de plantes de printemps.

Depuis 2020, la pépinière Valbray s’est lancée avec succès dans la production de fraises.

Pas moins de 32 tonnes et 5 variétés seront produites dans la fraiseraie de Hyères en 2023.

Première productrice de muguet en pot en Europe

Elle représente à elle seule 20 % de la production totale française de muguet en France. Cette année, c'est près de 700 000 pots produits par Valbray qui sont attendus !

Le travail autour du muguet :

Le muguet c'est un travail qui se prépare toute l'année organisé par Tanneguy de Valbray et son chef de culture qui organise tous les stades de la plantation à l'expédition jusqu'aux clients.

Venez découvrir les serres remplies de muguet , et sentir le parfum exceptionnel qui remplit l'atmosphère.

Le muguet cette fleur blanche si délicate porte chance toute l'année avec ses clochettes blanches irrésistibles.

Melchior de Valbray, propriétaire du site d'Ollioules déclare : « L'enjeu est avant tout que le brin soit prêt le 1er mai,

nous devons nous adapter à sa croissance. Pour cela, il faut être à l'écoute du muguet, nous allons inspecter le muguet 2 fois dans la journée pour s'assurer qu'il ne pousse pas trop vite ou alors pour justement l'aider à se développer grâce aux moyens que nous avons. Le mettre au frigo pour ralentir son développement, ou chauffer les serres pour booster sa croissance »

Muguet , Fraises et bien d'autres merveilles vous attendent à Valbray. Jardiner en famille, agrémenter son jardin, sa terrasse, son balcon. Vous trouverez à coup sûr ce qu'il vous faut.

Que vous soyez novice ou expérimenté, l'équipe est là pour vous conseiller et vous aider à transformer votre extérieur en un petit coin de paradis coloré et parfumé.

Se rendre aux pépinières Valbray à Ollioules ou à Hyères

