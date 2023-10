Vendredi 6 octobre, France Bleu s’installe aux Châtillons à Reims, pour les 60 ans du quartier

Rendez-vous dès 7h30 sur le parvis de la tour des Argonautes.

Les premières séquences, entre 7h45 et 8h30, se dérouleront sur le toit de la tour des Argonautes, la plus haute tour de Reims, qui, du haut de ses 17 étages et 52 mètres, offre une vue imprenable sur Reims et la campagne alentours. Il s’agira de l’émission de radio la plus « haute » diffusée à Reims !

Panorama sur le quartier Châtillons et Reims, depuis le sommet de la Tour des Argonautes © Radio France

En plus des rendez-vous d’information et programmes dont une bonne partie sera consacrée à cet évènement, Marine Protais et Nicolas Schmitt proposeront une émission spéciale sur la vie de quartier aux Châtillons entre 9h et 10h : la mémoire du quartier, les projets de rénovation, le projet culturel Odyssée, les 50 ans de la Maison de quartier…

À 10h, Grégory Duchatel et Fabrice Morvan animeront Bienvenue chez vous, quartier des Châtillons, avec les commerçants et le milieu associatif du quartier.

Et à 11h, le Bouchon en or, le jeu de France Bleu, se déroulera en public, toujours sur le parvis de la tour des Argonautes, avant le journal de 12h de la rédaction, lui aussi présenté sur place.