Venez assister aux Banquets de la Champagne, pour les 70 ans de la route touristique du champagne !

70 ans : c'est l'âge de la route touristique du champagne.

l'Agence de Développement Touristique de la Marne , en collaboration avec les associations de promotion du vignoble, a donc décidé de mettre en place les Banquets de la Champagne.

Samedi 20 mai à partir de midi, chacun pourra profiter d'un déjeuner au cœur des vignes, sur réservation. Six banquets organisés avec de grandes tablées pouvant accueillir 100 à 200 personnes, dans différents terroirs incontournables de Champagne : Sézanne, Pierry, Crézancy, Villers-Franqueux, Vitry-en-Perthois et Urville accueilleront donc les amateurs de bons repas et les connaisseurs de notre belle région.

Des Coteaux Vitryats aux Coteaux du Sézannais et du Petit Morin, des Coteaux Sud d'Épernay au Massif de Saint-Thierry, de la Côte des Bar à la Vallée de la Marne ouest, le public pourra s'émerveiller de ce qu'il peut admirer, aussi bien dans son environnement que dans son assiette. Un grand moment d'évasion et de bonheur culinaires en perspective...

De magnifiques lieux comme le Château de la Marquetterie à Pierry et le caveau du Champagne Charles Heston à Villers-Franqueux, seront mis à contribution lors des Banquets de la Champagne.

Les menus, à base de produits du terroir, seront fournis par des traiteurs locaux, Diverses animations auront également lieu tout au long de cette journée champêtre gastronomique.

Le détail des lieux accueillant l'évènement et des menus est à retrouver sur le site officiel de l'évènement.

Pour profiter d'une expérience culinaire et d'un concept unique, réservez vite avant le 8 mai, donc ne tardez pas !

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire de l'évènement.