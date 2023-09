Venez faire votre marché à Haguenau tous les vendredis

France Bleu, en partenariat avec Domitys, crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. A chaque étape, rendez-vous avec nos équipes au cœur du marché, avec un studio et une cuisine pour 2h d'émission en direct.

Venez assister à l’émission en direct et goûtez la cuisine du chef !

Ce vendredi 22 septembre, France Bleu Alsace vous attend au coeur du marché de Haguenau, entre 9h et 11h avec Izabel Chalaye, François Pinganaud, Maxime Dillinger, pour une émission mettant à l'honneur les produits de notre terroir lorrain et les producteurs locaux. Avec un défi lancé à Juan Forcadete du restaurant O'Thurot : cuisiner en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place ! Avec 30 euros, il va devoir faire son marché et réaliser un menu entrée-plat-dessert pour 6 personnes.

Au menu des produits locaux et de saison et beaucoup de bonne humeur.

Découvrez aussi le livret de recettes de la tournée des marchés de France Bleu, des spécialités régionales imaginées par les chroniqueurs gourmands de France Bleu.

Le marché de Haguenau

Tous les mardis et vendredis de l’année, la halle aux Houblons et ses abords accueillent les commerçants pour les marchés bi-hebdomadaires. De 7h30 à 12h à la Halle aux Houblons, retrouvez tous vos produits de consommation, des fruits et légumes à la mercerie, en passant par l’habillement ou divers produits alimentaires.

Le marché de Haguenau, tous les mardis et vendredis de 7h30 à 12h - Haguenau