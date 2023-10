Villeneuve-Loubet : 9ème salon du livre d'Histoire du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2023

Voilà une belle idée de sortie (gratuite!) pour enrichir sa culture générale en découvrant des aspects méconnus ou passionnants de l’Histoire, à travers les livres et les témoignages de trente auteurs invités.

Sont abordés dans les conférences, les débats, les lectures et les animations des thèmes très variés comme la Révolution, l’Empire, le XIXe siècle, la géopolitique, l’Algérie, le Moyen-Orient, le christianisme, la gastronomie…

Ce salon est l'occasion de dialoguer avec des experts de différents domaines historiques, géographiques, politiques ou religieux, et leur poser vos questions lors des conférences et des débats. Comme pendant la soirée d’ouverture (vendredi 20 octobre à 18h30) avec Gilles Kepel, un grand spécialiste du monde arabe , qui vous parlera de son dernier livre Prophète en son pays (L'Observatoire) .

Emmanuel de Waresquiel est l'invité d’honneur, auteur d'une œuvre imposante sur la Révolution, l'Empire et le XIXème sicèle. Ses livres sont de grands succès de librairie, couronnés par de nombreux prix littéraires. Son dernier ouvrage est Jeanne du Barry, une ambition au féminin (Tallandier).

L'histoire de cette fille du peuple avide de s’élever socialement a été porté à l'écran cette année par Maïwenn. Un débat autour du livre d'Emmanuel de Waresquiel est proposé samedi 21 octobre à 14h15, l'auteur sera présent samedi et dimanche.

Enfin, pour les plus jeunes, un espace dédié et une belle sélection de livres documentaires, romans ou BD vous sera proposée, des dinosaures à aujourd’hui, en passant par toutes les grandes périodes de notre Histoire ! Avec des réponses que se posent les plus petits : les guerriers vikings avaient-ils des casques à cornes ? Peut-on voir la grande muraille de Chine depuis l’espace ? On le sait, les enfants n’ont pas leur pareil pour poser 1001questions !

Tout le programme est disponible en ligne.

9ème salon du livre d'Histoire de Villeneuve-Loubet, vendredi 20 dès 18h30, samedi 21 et dimanche 22 octobre de 10h à 18h30 au Pôle Culturel Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet.

