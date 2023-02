Visitez les coulisses des entreprises de la Métropole Aix-Marseille lors des Indus'3days 2023

Le rendez-vous incontournable du savoir-faire du Pays Aixois et de la Métropole.

Pour la huitième édition des Indus'3 Days, partez à la découverte de plus de 80 entreprises issues de secteurs diversifiés, et qui font la force économique du Pays d'Aix et de la Métropole Aix-Marseille.

Pendant dix jours, du 25 mars au 2 avril 2023, des entreprises, d’Airbus Helicopters à la fabrique des calissons du Roy René, vous font visiter leurs locaux et découvrir leur savoir-faire. Vous pouvez même entrer dans l’intimité des studios de France Bleu Provence !

Vous trouverez plus d'informations sur le site de l' Office du tourisme de Gardanne .

Comment y participer ? Où s'inscrire ?

Pour pouvoir assister à la visite d'une entreprise participant à l'événement, vous devez obtenir vos billets au préalable.

Attention, la billetterie n'ouvre qu'à partir du 27 février ! Ils seront disponibles sur le site des Indus'3 Days ou sur les sites des Offices du tourisme de Gardanne , Aix en Provence , Pertuis et Fuveau .

A moins de dix euros et gratuite pour les moins de 6 ans, voici une belle idée de sortie !