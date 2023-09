Vitrine de l’agriculture d’ici : la Ferme à Canet est de retour

Un événement à vivre en famille, en bord de mer, dans un cadre insolite.

Les éleveurs présenteront les diverses espèces au grand public et le marché fermier déploiera sur les stands une grande variété de produits locaux de qualité tout au long de cet événement particulièrement convivial dont l’entrée est gratuite.

La Ferme à Canet est un événement festif dédié à l’élevage et à l’agriculture d’ici et l’occasion remarquable de valoriser le patrimoine catalan et l’agriculture du département, les producteurs et leur dynamisme durant tout le 3ème week-end de septembre. L’événement est organisé chaque année et représente un temps fort dans la vie des syndicats agricoles FDSEA 66 et JA 66. Cette grande fête agricole plébiscitée par les familles permet de communiquer auprès du grand public sur les pratiques agricoles mais également de promouvoir le métier d’agriculteur.

La Ferme à Canet permet à tout un chacun de découvrir en un lieu insolite toutes les espèces d’animaux (veaux, vaches, taureaux, cochons, moutons, volailles, chevaux et ânes…) et tous les produits de l’élevage de notre département.

Au programme, nombreuses animations, expositions, démonstrations et dégustations pour tous ! Grand marché fermier, expositions d’animaux, traditionnelle traite des vaches, baignade des animaux, balades à dos d’ânes, animations enfants, jeux et concours.