Vivez la 91e Foire Européenne de Strasbourg avec France Bleu Alsace

La manifestation phare de la rentrée promet une « visite expérientielle », déployée sur 35 000m2 et rassemblant près de 400 exposants dans un florilège de nouveautés entre le Parc Expo et les jardins du Palais de la Musique et des Congrès. La 91e édition de la Foire Européenne vous donne rendez-vous du 1er au 10 septembre .

Cette année, la Foire vous propose une exposition interactive sur 4 capitales européennes, 15 concours d’artisanat, 40 concerts, 150 animations...

Des émissions en direct, des jeux, des cadeaux et des bonnes affaires, toute l'équipe de France Bleu Alsace vous attend dans le nouveau Parc des Expositions et au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg pour une rentrée festive et conviviale.

Parmis les nouveautés 2023 de la Foire Européenne :

Le Village européen : l’Europe dans toutes ses diversités s’invite à la fête et promet une expérience immersive inédite dans le Hall Rhin du PMC à travers la découverte de quatre capitales. Les visiteurs sont embarqués au cœur battant de l’Europe sur plus de 1200m2 dans des décors plus vrais que nature. Déambuler, s’attabler pour grignoter une spécialité typique, découvrir le patrimoine architectural et culturel de chaque ville, telle est la promesse de cette nouvelle exposition animée !

