Vivez les dernières nuits de Jonglissimo, du 13 au 17 septembre

Après 29 années à enchanter petits et grands, le festival Jonglissimo et son petit frère les Nuits de la Jongle de Jonglissimo vivront leur dernière édition les 13 et 17 septembre. Un évènement artistique à vivre sur France Bleu Champagne-Ardenne.

Le festival Jonglissimo, qui a démocratisé et valorisé la jongle contemporaine en proposant des spectacles, s'arrêtera définitivement, tout comme son petit frère les Nuits de la Jongle, en septembre 2023, après 29 ans d'existence.

Depuis trois ans, la programmation avait évolué et pris ses distances avec le jonglage pour se tourner peu à peu vers les arts du mouvement. Venez célébrer les dernières nuits de Jonglissimo, du mercredi 13 au dimanche 17 septembre, avant de tourner ensemble la page du festival et écrire ensuite un nouveau chapitre...

Différents arts, différents lieux

L'association TRAC, à l'origine de ce festival de jongle, a toujours mis en avant la Cité des Sacres et ses lieux culturels. Plusieurs de ces lieux emblématiques rémois accueilleront, sous chapiteau ou en salle, des artistes venus des quatre coins de la France : vous pourrez ainsi rire devant le clown Benjamin Cipolla sur le Parvis de la Boussole, être enchanté devant la poéside acrobatique et la voltige aérienne du collectif Vous Revoir au Parc de la Patte d'Oie, ou encore être ému devant le spectacle de la Compagnie Una au Manège et celui de la compagnie C'est pas grave au Temps des Cerises.

Toute la programmation et les détails utiles (comme le tarif et les modalités d'accès) sont à retrouver sur le site officiel de Jonglissimo ainsi que sur le site Internet de la ville de Reims.

France Bleu Champagne-Ardenne, partenaire des évènements culturels dans la Marne.