“You’re beautiful… you’re beautiful… It’s true”, un refrain à chanter avec James Blunt en concert à Bordeaux

Une voix reconnaissable, des tubes qui font chanter la planète entière… le chanteur James Blunt est de retour ! Alors qu’il s’apprête à sortir un nouvel album, l’artiste britannique a profité de cette fin d’été pour annoncer une grande tournée française. Au total, ses fans pourront le voir à l’occasion de sept dates dans l’hexagone, dont un concert événement prévu le mardi 26 mars 2024 à l’ Arkea Arena de Floirac en Gironde.

Des concerts et un nouvel album

Préparez-vous à chanter en chœur avec James Blunt pour son concert girondin à l’Arkea Arena de Floirac. Parmi ses tubes, on connaît “Goodbye my lover” ou encore “You’re beautiful”. Les fans ont encore un peu de temps pour réviser les paroles des plus grands tubes du chanteur. Mais ce dernier proposera aussi les chansons de son nouvel album “Who we used to be”. Après 4 ans d’absence, la sortie de son nouvel opus est prévue pour le 27 octobre 2023.

James Blunt - You're Beautiful (Official Music Video) [4K]

Ouverture de la billetterie le 1er septembre à 10h !

La billetterie pour les concerts de James Blunt en France n’est pas encore lancée. Mais les préventes sont néanmoins possibles sur le site de l’organisateur ou encore sur le site de l’Arkea Arena pour la date girondine. Patience, les billets seront mis en vente dès le vendredi 1er septembre 2023 à 10h (entre 52 et 101,50 euros)