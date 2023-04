Zoom sur le 24e festival Caméras des Champs

Depuis 1999, le Festival Caméras des champs , également appelé Festival international du film documentaire sur la ruralité, se déroule à Ville-sur-Yron en Meurthe-et-Moselle. Évènement gratuit, des soirées-débats et des animations scolaires sont prévues, en plus des projections.

"L'évènement réunit chaque année plus de 2000 cinéphiles pendant quatre jours au sein de ce village typiquement lorrain. Parmi les thématiques des soirées, conférence, table ronde de cette édition 2023, le dérèglement climatique et son impact sur l'agriculture et plus largement sur la biodiversité." Jérôme End, président du parc naturel régional de Lorraine.

"Nous avons retenu 16 films seulement ! Et comme dans les éditions précédentes, cette 24e édition de Caméras des Champs va aussi offrir aux spectateurs des moments d'espoir et de partage..." Luc Delmas, directeur du Festival.

Infos pratiques :