France Travail : l'expérimentation du RSA nouvelle formule débute ce jeudi dans l'Eure

En déplacement à Évreux ce lundi, le haut commissaire à l'Emploi et à l'Accompagnement des entreprises, Thibaut Guilluy, a annoncé le lancement de l'expérimentation du RSA nouvelle formule dans l'Eure: "On va commencer dès jeudi" a-t-il précisé avant de présider un comité de pilotage en préfecture de l'Eure. L'expérimentation va concerner 3.000 des 14.000 allocataires du RSA dans l'Eure , mais uniquement les nouveaux inscrits dans un premier temps dans les trois territoires expérimentateurs : l'Agglomération Seine-Eure, la communauté de communes du Vexin normand et celle de Lyons-Andelle, soit les cantons de Pont-de-l'Arche, Louviers, Val-de-Reuil, Romilly sur Andelle et Gisors.

Des moyens supplémentaires pour accompagner

Pour la seule année 2023, un million d'euros sera consacré à cette expérimentation, préfiguration de France Travail. Des moyens qui seront augmentés en 2024. Comme actuellement "la promesse du retour à l'emploi n'est pas tenu" selon Thibaut Guilluy., un accompagnement plus personnalisé sera proposé aux allocataires : "C'est avoir un coach, une personne qui s'occupe vraiment de vous, pas qui a 150 à 250 personnes à suivre". Pour ces quinze à vingt d'heures d'activité par semaine, Thibaut Guilluy promet "du contenu, de la formation, faire des expériences en entreprise, passer un permis de conduire, parfois trouver une solution de garde d'enfants pour se rapprocher de l'autonomie et de la dignité par le travail".

Un contexte économique favorable

Objectif affiché, créer "un choc de l'insertion" pour Thibaut Guilluy et atteindre le plein emploi. Le haut-commissaire le souligne, "on a réussi à mettre fin à cette fatalité du chômage de masse" et de s'appuyer sur les derniers chiffres du chômage pour le quatrième trimestre 2022, dévoilés vendredi 31 mars. "Le taux de chômage dans ce département est descendu en dessous de 7% de demandeurs d'emploi. On est à 6,8 %, c'est une baisse de 0,6 point par rapport à la fin de l'année 2021" souligne le préfet de l'Eure, Simon Babre. "Personne n'est inemployable" rebondit la directrice générale de Pôle Emploi Normandie, Karine Meininger.

Une convention a été signée entre le préfecture de l'Eure, le haut-commissariat à l'Emploi, Pôle Emploi Normandie, le Département de l'Eure et le club Les entreprises s'engagent pour associer les entreprises au dispositif.