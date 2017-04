Les résultats des élections dans Ardennes

Les Ardennes sont un département français situé au nord-est de la France. Il appartient à la région Grand Est, tout comme les départements de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges. La préfecture est Charleville-Mézières. Les Ardennes ont une population de 279 000 habitants et s'étendent sur 5 299 km2. La densité est de 53 habitants par km2.

Les Ardennes sont limitrophes de l'Aisne, de la Marne, de la Meuse et de la Belgique. Avec 48 600 habitants, Charleville-Mézières est la commune la plus peuplée du département, devant Sedan, Revin et Rethel.

En 2013, le salaire net annuel était de 19 800 euros en moyenne dans les Ardennes. Le chômage était de 12,1 % au troisième trimestre 2016. Comme de nombreux autres départements de France, l'économie des Ardennes repose en grande partie sur le tertiaire et les activités de services. Bien qu'en situation délicate, l'industrie est toujours un secteur offrant de nombreux emplois. On retrouve d'ailleurs des entreprises de fabrication automobile et ferroviaire.

