Les résultats des élections dans Aube

L'Aube est un département français, dont la préfecture est Troyes. Elle fait partie de la région Grand Est, tout comme 9 autres départements (Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges). L'Aube compte 308 100 habitants et affiche une superficie de 6 400 km2. Sa densité est de 51 habitants par km2.

L'Aube est bordée par 5 départements, à savoir la Seine-et-Marne, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Haute-Marne et la Marne. Troyes est la ville la plus peuplée du territoire avec 60 800 habitants. Suivent Romilly-sur-Seine, La Chapelle-Saint-Luc et Saint-André-les-Vergers. Le département abrite 17 cantons et 431 communes au total.

En 2013, le salaire net dans l'Aube était de 19 730 euros en moyenne par année. Le chômage s'élevait à 12,6 % en 2016. Au sein du département, le commerce représente environ 37 % des emplois et l'administration publique 28 %. L'industrie, notamment grâce aux entreprises de textile, talonne ces secteurs avec 20 % des emplois du territoire. Bien que l'agriculture de l'Aube soit loin derrière, elle est réputée pour sa production de chanvre, de choux et de champagne.