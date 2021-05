Troyes

Ce couple de champenois fait 841 km à vélo pour financer un puits au Mali

Les initiatives positives et solidaires de notre région mises à l'honneur chaque jour dans "Une équipe formidable". Aujourd'hui deux champenois, des trentenaires qui ont fait plus de 800 km à vélo pour collecter des fonds et financer un puits d'eau potable au Mali...