Les résultats des élections dans Bas-Rhin

Le Bas-Rhin est un département français situé dans la région Grand Est, tout comme 9 autres départements (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin et Vosges). Strasbourg est la préfecture du Bas-Rhin, mais aussi du Grand Est. Le département compte 1,1 million d'habitants. Il affiche une densité de 234 habitants par km2 pour une superficie de 4 755 km2.

Installé à l'est de la France, le Bas-Rhin est limitrophe du Haut-Rhin, des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et de l'Allemagne. Strasbourg est la ville la plus peuplée du département avec 276 200 habitants. Parmi les 527 communes que compte le Bas-Rhin, les principales sont Haguenau, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden.

Le revenu salarial net annuel était de 21 500 euros en moyenne, en 2013, dans le Bas-Rhin. Le taux de chômage était, quant à lui, de 8,7 % en 2016. Le secteur tertiaire représente environ 67 % des emplois. Hormis les services et le commerce, ce sont l'artisanat, l'industrie et le tourisme qui dynamisent l'économie du territoire. On compte d'ailleurs une forte densité de PMI et de PME au sein du département.

