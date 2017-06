Les résultats à Strasbourg pour le premier tour des législatives seront disponibles à partir de 20h dimanche 11 juin.

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Strasbourg (première circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la première circonscription du département

Élections législatives 2017, retrouvez les résultats de votre commune Rechercher par code postal, nom de commune

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Strasbourg (deuxième circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la deuxième circonscription du département

Élections législatives 2017, retrouvez les résultats de votre commune Rechercher par code postal, nom de commune

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Strasbourg (troisième circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la troisième circonscription du département

Élections législatives 2017, retrouvez les résultats de votre commune Rechercher par code postal, nom de commune

Les précédentes élections à Strasbourg

Strasbourg en quelques données

Strasbourg se situe dans l'est de la France, au niveau de la frontière allemande. Elle est le chef-lieu du département du Bas-Rhin (67) et de la région Grand Est. L'Ill traverse Strasbourg tandis que le Rhin, à l'est, fait office de délimitation entre la France et l'Allemagne. D'une superficie de 78 km², la ville est peuplée par 275 718 habitants en 2013 : sa densité de population est de 3 523 habitants par km².

Capitale européenne, Strasbourg abrite notamment le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Son centre-ville, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, accueille chaque année le plus ancien marché de Noël de France.Strasbourg concentre 160 264 emplois en 2013, principalement dans les domaines du commerce, des transports et des services divers. Le taux de chômage des 15/64 ans est estimé à 18,6%. Concernant le logement, Strasbourg possède 143 761 habitats dont 90% de résidences principales.

Le réseau CTS permet de circuler aisément dans la ville de Strasbourg : six lignes de tramway et trente lignes de bus sont quotidiennement mises à disposition des usagers. Une ligne de TGV relie directement Paris et Strasbourg en 1h45.