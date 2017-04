Les résultats des élections dans Grand Est

Née de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine, le Grand Est est une région administrative française. Elle se compose de 10 départements, qui sont les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges. Avec environ 5,6 millions d'habitants, la région se classe au cinquième rang national en termes de population. Sa superficie est de 57 433 km2 pour une densité de 97 habitants au km2. Plus grande ville du Grand Est avec 276 000 habitants, Strasbourg est aussi la préfecture de la région. Les autres principales villes sont Reims, Metz, Mulhouse et Nancy.

Le Grand Est disposait de 2,1 millions d'emplois en 2013. Tandis que son taux de chômage est de 10,2 % en 2015, le salaire annuel moyen net est d'environ 23 500 euros. En 2013, le PIB du Grand Est est de 150,3 milliards d'euros.

En région Grand Est, l'économie est principalement tournée autour de trois secteurs d'activité : l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Pour renforcer son dynamisme économique, le territoire s'est aussi doté de plusieurs pôles de compétitivité, dont notamment le pôle Alsace Biovalley. En 2013, ce sont près de 35 000 emplois qui ont été créés dans la région.

En région Grand Est, l'économie est principalement tournée autour de trois secteurs d'activité : l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Pour renforcer son dynamisme économique, le territoire s'est aussi doté de plusieurs pôles de compétitivité, dont notamment le pôle Alsace Biovalley. En 2013, ce sont près de 35 000 emplois qui ont été créés dans la région.