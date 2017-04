Les résultats des élections dans Haut-Rhin

Situé au nord-est de la France, le Haut-Rhin est un département français, dont Colmar est la préfecture. Tout comme les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges, il appartient à la région Grand Est. Le département abrite 763 700 habitants. Le Haut-Rhin s'étend sur 3 525 km², et a une densité de 216 habitants par km².

Le Haut-Rhin est bordé par le Bas-Rhin, les Vosges, le territoire de Belfort, la Suisse et l'Allemagne. Bien qu'elle soit la préfecture, la ville de Colmar n'est pas celle qui est la plus peuplée (68 800 habitants). Avec 111 100 habitants, Mulhouse est la plus grande commune du Haut-Rhin. Viennent ensuite Saint-Louis et Wittenheim. Au total, le territoire se découpe en 4 arrondissements et 366 communes.

Le salaire annuel net moyen était de 20 700euros dans le Haut-Rhin en 2013. En 2016, le taux de chômage était de 9,7%. Comme de nombreux autres départements, le secteur du tertiaire occupe une place primordiale au sein de l'économie du territoire. Ce sont notamment le tourisme, les activités de services et l'administration qui constituent une part majeure du bassin d'emplois local.