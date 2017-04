Les résultats des élections dans Marne

Le département de la Marne doit son nom à la rivière qui le traverse. Il fait partie de la région Centre-Est. La préfecture est située à Châlons-en-Champagne, les sous-préfectures à Épernay, Reims, Sainte-Menehould et Vitry-le-François. Les 8 169,47 km² du département sont peuplés de 570 817 habitants. La densité de population s'élève à 70 habitants/km². La Marne est composée de 616 communes.

Le tourisme y est bien développé, les 2 sites les plus visités étant la cathédrale de Reims et le lac du Der-Chantecoq qui est le plus grand lac artificiel d'Europe. Les principaux secteurs d'activité du département sont la recherche et l'industrie pharmaceutique, la production d'emballages plastiques, la recherche sur les matériaux, la fabrication de verres correcteurs et d'équipements automobiles.

Le taux de chômage est assez faible (8,2 % en 2013). Le revenu fiscal de référence moyen par foyer s'élève à 26 460 euros, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. La Marne compte 283 625 logements, dont 86,1 % sont des résidences principales.Le tourisme y est bien développé, les 2 sites les plus visités étant la cathédrale de Reims et le lac du Der-Chantecoq qui est le plus grand lac artificiel d'Europe. Les principaux secteurs d'activité du département sont la recherche et l'industrie pharmaceutique, la production d'emballages plastiques, la recherche sur les matériaux, la fabrication de verres correcteurs et d'équipements automobiles.

Le taux de chômage est assez faible (8,2 % en 2013). Le revenu fiscal de référence moyen par foyer s'élève à 26 460 euros, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. La Marne compte 283 625 logements, dont 86,1 % sont des résidences principales.