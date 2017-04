Les résultats des élections dans Meurthe-et-Moselle

La Meurthe-et-Moselle est un département situé dans la région Grand Est (regroupement des anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne) au nord-est du pays. La frontière nord du département touche le Luxembourg et la Belgique. La Meurthe-et-Moselle est découpée en 592 communes et compte 732 153 habitants. La superficie du département est de 5 246 km². La densité de population s'élève à 140 habitants/km². La préfecture de Meurthe-et-Moselle est Nancy, les sous-préfectures sont Lunéville, Toul et Val-de-Briey.

L'économie du département a longtemps été basée sur l'exploitation minière. Ce n'est désormais plus le cas et le taux de chômage reste très élevé dans certaines villes (17 % sur la ville de Nancy). De nombreux Meurthois choisissent de chercher un emploi dans les pays voisins : la Belgique et le Luxembourg. La plupart des habitants sont employés, ouvriers ou occupent des professions intermédiaires.

La Meurthe-et-Moselle compte 363 447 logements dont 88,1 % sont des résidences principales. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer sur le département est de 24 393 euros.

