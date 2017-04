Les résultats des élections dans Meuse

Le département de la Meuse se situe dans la région Grand Est. Sa préfecture est Bar-le-Duc, et ses deux sous-préfectures sont Commercy et Verdun. Composé de 501 communes, le département compte 191 530 habitants. D'une superficie de 6 211 km², la densité de population est de 31 habitants par km². Les départements voisins sont les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. La Meuse a une frontière commune avec la Belgique.

Le département compte 87 974 actifs. Les principaux secteurs d'activités sont la métallurgie, la mécanique, l'électronique, le BTP, l'aéronautique, l'industrie agroalimentaire, l'énergie, la chimie et le bois. Le tourisme est essentiellement développé autour des vestiges et musées de la Première Guerre mondiale et des paysages naturels comme la forêt d'Argonne. Une partie des travailleurs a choisi d'exercer un emploi de l'autre côté de la frontière belge.

Le taux de chômage de la Meuse s'élevait à 10,9 % en 2013. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer est de 22 024 euros. Le département compte 98 597 logements dont 81,2 % de résidences principales.