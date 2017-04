Les résultats des élections dans Moselle

Installée dans l'est de la France, la Moselle est un département appartenant à la région Grand Est, tout comme les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges. Sa préfecture est Metz. La Moselle compte 1 million d'habitants et s'étend sur 6 216 km2. La densité est de 168 habitants par km2.

Le département est entouré par la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, l'Allemagne et le Luxembourg. Avec 117 600 habitants, Metz est la plus grande ville du territoire. Viennent ensuite Thionville, Montigny-lès-Metz, Sarreguemines et Forbach. On compte 27 cantons et 727 communes.

