Les résultats des élections dans Vosges

Le département des Vosges (88), dont le chef-lieu est la ville d'Épinal, se situe dans la région Grand Est. Le territoire, d'une superficie de 5 873,8 km², est peuplé par 375 226 habitants (chiffres de 2013) soit une densité de population d'environ 64 habitants par km². Le département possède trois arrondissements : Épinal, Neufchâteau et Saint-Dié-des-Vosges.

Le département des Vosges est connu pour son environnement naturel : en effet, plus de la moitié de sa surface est recouverte par des bois et le massif des Vosges s'élève à l'est du département. De nombreuses rivières arrosent le territoire, notamment la Meurthe, la Saône, la Moselle, la Vologne, la Meuse, le Madon, le Vair et la Moselotte.

Les Vosges concentrent 233 918 emplois en 2013 et 11 % des actifs entre 15 et 64 ans connaissent une période de chômage cette même année. Le secteur du commerce, des transports et des services divers reste dominant avec 58 % des entreprises actives fin 2014. Toutefois, le département est reconnu dans le secteur de l'industrie (8 % des établissements actifs), en particulier dans les filières du bois, du textile, de la métallurgie et de l'agroalimentaire.