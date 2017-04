Les résultats des élections dans Guadeloupe

La Guadeloupe est à la fois une région de l'outre-mer et un département français. Elle compte 400 000 habitants répartis sur un territoire de 1 703 km2. La densité est de 246 habitants par kilomètre carré. La région abrite 21 cantons et 32 communes. Bien qu'elle ne compte que très peu d'habitants (environ 12 000), Basse-Terre est le chef-lieu de la Guadeloupe. Les autres principales villes sont Les Abymes (qui compte 63 000 habitants), Saint-Martin, Le Gosier et Pointe-à-Pitre.

La Guadeloupe dispose d'un bassin de 123 000 emplois en 2013. La région a le plus fort taux de chômage de France. En effet, 25,5 % de la population active est sans emploi, juste derrière La Réunion. Pour autant, le salaire annuel moyen net est d'environ 24 000 euros.

Le PIB de la région est de 8,6 milliards d'euros, ce qui représente un PIB par habitant de 19 000 euros en 2010. C'est principalement l'activité des services qui anime l'économie locale. Outre le tourisme, le secteur public accueille près de 25 % des actifs du territoire. Ensuite, ce sont principalement l'agriculture et l'industrie qui permettent à la Guadeloupe de créer de la richesse.