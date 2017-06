Résultat des circonscriptions 1ère Circonscription

Les résultats à Pointe-à-Pitre pour le premier tour des législatives seront disponibles à partir de 20h dimanche 11 juin.

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Pointe-à-Pitre (première circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la première circonscription du département

Les précédentes élections à Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre en quelques données

Pointe-à-Pitre est la 402e ville de France. Elle est située en Guadeloupe dont elle est le chef-lieu et la sous-préfecture. En 2014, Pointe-à-Pitre dénombrait 16 421 habitants. Son aire urbaine est composée de 16 communes qui regroupent 315 937 habitants en 2012. La population de Pointe-à-Pitre est en baisse depuis 2009 (- 4,4 %).

L'économie de Pointe-à-Pitre repose essentiellement sur le secteur tertiaire. Le commerce, et notamment le prêt-à-porter, est très développé en centre-ville. Le tourisme est également un grand pourvoyeur d'emplois, tout comme les administrations, et surtout l'université et le centre hospitalier. Le taux de chômage est très élevé avec 25,5 % en 2013. En 2013, 13 414 emplois salariés ou non-salariés existaient à Pointe-à-Pitre.

Les familles monoparentales sont particulièrement nombreuses à Pointe-à-Pitre avec 2 392 unités (60 %) pour un ensemble de 3 984 familles. Les couples non mariés représentent aussi 79,4 % des couples.

Au niveau immobilier, Pointe-à-Pitre a une offre de 10 380 logements en 2013, dont 86,3 % d'appartements (8 959), la plupart en location (82,2 %).