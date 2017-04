Les résultats des élections dans Guyane

Située en Amérique du Sud, à la frontière du Brésil et du Suriname, la Guyane est à la fois un département et une région d'outre-mer française. Tandis que sa superficie est de 83 846 km2, elle compte une population de 244 000 habitants, soit une densité de seulement 2,9 habitants au kilomètre carré. Avec plus de 50 000 habitants, Cayenne est la ville la plus peuplée, mais aussi le chef-lieu de la région. Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Matoury et Remire-Montjoly sont les autres principales villes du territoire. Au total, la Guyane abrite 22 communes.

En 2013, la Guyane comptait un bassin de 53 300 emplois et avait un taux de chômage de 21,3 %. Le PIB de la région est de 3,1 milliards d'euros, soit 14 100 euros par habitant. Le salaire annuel moyen net dans les entreprises est de 25 140 euros.

Tout comme les autres territoires d'outre-mer, l'économie de la Guyane est concentrée autour des activités de services. Outre le tourisme et le commerce, il faut noter que le service public est le premier employeur de la région. Il faut aussi savoir que Kourou accueille un centre spatial. C'est d'ailleurs ici que les fusées Ariane sont assemblées.En 2013, la Guyane comptait un bassin de 53 300 emplois et avait un taux de chômage de 21,3 %. Le PIB de la région est de 3,1 milliards d'euros, soit 14 100 euros par habitant. Le salaire annuel moyen net dans les entreprises est de 25 140 euros.

Tout comme les autres territoires d'outre-mer, l'économie de la Guyane est concentrée autour des activités de services. Outre le tourisme et le commerce, il faut noter que le service public est le premier employeur de la région. Il faut aussi savoir que Kourou accueille un centre spatial. C'est d'ailleurs ici que les fusées Ariane sont assemblées.