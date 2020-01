La commune de Dhuys et Morin-en-Brie fait partie du département Aisne dans la région Hauts-de-France. Le code postal de la ville de Dhuys et Morin-en-Brie est 02540. Ses habitants, au dernier recensement, forment une population de 814 habitants.

Cette commune a une superficie de 4008.83 km².

Le nom du maire actuel est Mr. MOROY Alain.

