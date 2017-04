Les résultats des élections dans Aisne

Appartenant à la région des Hauts-de-France, dans le nord de l'Hexagone, l'Aisne est un département français. Sa préfecture est Laon. Le département compte une population de 538 700 habitants répartis sur un territoire de 7 362 km2. La densité dans l'Aisne est de 73 habitants par km2.

Tenant son nom de la rivière qui le traverse, l'Aisne est encadré par 6 départements : le Nord, la Somme, l'Oise, la Seine-et-Marne, la Marne et les Ardennes. Bien que préfecture du département, Laon ne compte que 25 200 habitants. Avec ses 55 900 habitants, Saint-Quentin est finalement la ville la plus peuplée du territoire. Les autres plus grandes communes sont Soissons, Tergnier et Château-Thierry.

L'Aisne dispose d'activités diversifiées. Le secondaire représente environ 22 % des emplois grâce aux industries et à plusieurs pôles de compétitivité. Le secteur tertiaire est, quant à lui, dominé par le commerce, la logistique et les diverses activités de services. Contrairement à d'autres départements, l'agriculture et l'agroalimentaire occupent toujours une place importante dans l'économie de l'Aisne. Le maroilles et le champagne sont d'ailleurs quelques-unes des spécialités du territoire. Le salaire net annuel moyen était de 19 745 euros en 2013, tandis que le chômage s'élevait à 13,7 % en 2016.

