Les résultats des élections dans Hauts-de-France

La région Hauts-de-France se situe à l'extrême nord du pays. Elle est entourée de trois régions françaises (l'Ile-de-France, la Normandie et le Grand Est), est frontalière de la Belgique et est bordée par la Manche et la mer du Nord.

Les Hauts-de-France comptent 3 838 communes et 5 départements : l'Aisne (02), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80). Les villes les plus peuplées sont Lille, qui est sa préfecture, Amiens, Roubaix, Tourcoing et Dunkerque.

Les habitants de la région sont au nombre d'environ 6 006 900 en 2015. Sa superficie est de 31 813 km² pour une densité de 189 habitants au km². Elle est ainsi la 3e région la plus peuplée du pays.

Le produit intérieur brut (PIB) régional est de près de 151 milliards d'euros en 2013. Ce qui représente 7,1 % du PIB de la France. Parmi les principaux secteurs d'activité, on trouve le commerce (12,6 %) et les activités scientifiques et techniques (11,1 %).

Les Hauts-de-France comptent 2 180 900 emplois en 2014, dont 77,6 % font ainsi partie du secteur tertiaire. Le taux de chômage s'élève à 12,3 % en 2016.

