Les résultats à Douai pour le premier tour des législatives seront disponibles à partir de 20h dimanche 11 juin.

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Douai (dix-septième circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la dix-septième circonscription du département

Les précédentes élections à Douai

Douai en quelques données

La ville de Douai est une commune du département du Nord et de la région Hauts-de-France (suite à la fusion de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais). Douai fait partie de l'aire métropolitaine de Lille qui comprend 3,8 millions d'habitants répartis autour de la métropole lilloise. La population de la ville atteignait 40 736 habitants en 2014. Douai couvre, en outre, une superficie de 16,90 km² et la densité de population est de 2 410 habitants au km².

Les secteurs d'activités les plus représentés à Douai sont l'automobile, la métallurgie, l'imprimerie et la chimie. En 2015, la ville comptait 2 169 entreprises, principalement actives dans le domaine des services. Le taux de chômage en 2013 s'élevait à 25,4 %, soit deux fois et demie la moyenne nationale. En 2010, le revenu moyen par habitant était de 23 687 euros par an, tandis que le revenu fiscal de référence moyen par foyer était de 19 742 euros par an.

En 2014, seulement 8 887 foyers sur 24 081 étaient imposables, soit 36,9 %. Douai comptait, en 2013, 20 695 logements, dont 87,5 % étaient des résidences principales, 0,6 % des résidences secondaires et 11,9 % des logements vacants. Le réseau de transport urbain (SMTD) gère les déplacements dans la ville.