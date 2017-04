Les résultats des élections dans Nord

Le département du Nord fait partie de la région des Hauts-de-France. Son chef-lieu est Lille. Avec plus de 2 600 0000 habitants, il s'agit du département le plus peuplé de France.

Le Nord s'étend sur près de 5 743 kilomètres carrés, possède une densité de population de 453 habitants au km2 et se compose de 6 arrondissements : Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille et Valenciennes. Il se situe à la frontière de la Belgique et est entouré par la Somme, l'Aisne et le Pas-de-Calais et la mer du Nord, ce qui lui offre une certaine proximité avec le Royaume-Uni.

Si le Nord est réputé pour son activité industrielle, son économie tend à se diversifier et s'ouvre à d'autres secteurs. En plus des échanges maritimes autour de Dunkerque et Calais, sa position géographique lui permet d'abriter un vivier important de sociétés de transport. Avec une population croissante, le secteur tertiaire prédomine, notamment avec de nombreux services à la personne et aux entreprises. Le taux de chômage dans le département du Nord s'élève à 12,5% en 2016.