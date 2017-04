Les résultats des élections dans Oise

Installée dans le nord de la France, l'Oise est un département français dont Beauvais est la préfecture. Il appartient à la région des Hauts-de-France, tout comme l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. La population du département était de 822 900 habitants en 2015. Sa superficie est de 5 860 km2 pour une densité de 140 habitants par km2.

L'Oise est entourée par 6 départements : la Somme, la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne et l'Aisne. Avec 54 700 habitants, Beauvais est la commune la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Compiègne, Creil, Nogent-sur-Oise et Senlis. Le territoire compte 21 cantons et 668 communes.

Dans l'Oise, en 2013, le salaire annuel net moyen était de 22 300 euros et taux de chômage s'élevait à 10 %. Grâce au tourisme, aux centres commerciaux et aux diverses activités de services, le tertiaire est le moteur de l'économie locale. Plusieurs grands industriels, tels que Arcelor Mittal et Spontex par exemple, sont installés sur le territoire. Bien que toujours présente, l'agriculture tend à diminuer.L'Oise est entourée par 6 départements : la Somme, la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne et l'Aisne. Avec 54 700 habitants, Beauvais est la commune la plus peuplée du département. Les autres principales villes sont Compiègne, Creil, Nogent-sur-Oise et Senlis. Le territoire compte 21 cantons et 668 communes.

Dans l'Oise, en 2013, le salaire annuel net moyen était de 22 300 euros et taux de chômage s'élevait à 10 %. Grâce au tourisme, aux centres commerciaux et aux diverses activités de services, le tertiaire est le moteur de l'économie locale. Plusieurs grands industriels, tels que Arcelor Mittal et Spontex par exemple, sont installés sur le territoire. Bien que toujours présente, l'agriculture tend à diminuer.