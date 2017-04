Les résultats des élections dans Pas-de-Calais

Installé à l'extrême nord de la France, le Pas-de-Calais est un département français, dont Arras est la préfecture. Il appartient à la région des Hauts-de-France, tout comme l'Aisne, le Nord, l'Oise et la Somme. Le Pas-de-Calais affiche une population de 1,5 million d'habitants. Sa superficie est de 6 671 km2 et sa densité de 220 habitants par km2.

Bordé par la mer Manche, le Pas-de-Calais est limitrophe du Nord et de la Somme. Avec 41 000 habitants, la préfecture Arras n'est pas la ville la plus peuplée du département. Il s'agit de Calais qui accueille 76 400 habitants. Viennent ensuite Boulogne-sur-Mer, Lens et Liévin. On dénombre en tout 39 cantons et 891 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 700 euros en moyenne dans le Pas-de-Calais. Le chômage s'élevait à 12,3 % en 2016. Le tertiaire occupe une grande place dans le paysage économique local, notamment grâce au tourisme, au commerce et au transport de passagers vers l'Angleterre. Bien que près de 70 % du territoire soit consacré à l'agriculture, c'est bien la pêche qui dynamise l'activité primaire du Pas-de-Calais. À noter également que la désindustrialisation a fortement affaibli l'économie du département.Bordé par la mer Manche, le Pas-de-Calais est limitrophe du Nord et de la Somme. Avec 41 000 habitants, la préfecture Arras n'est pas la ville la plus peuplée du département. Il s'agit de Calais qui accueille 76 400 habitants. Viennent ensuite Boulogne-sur-Mer, Lens et Liévin. On dénombre en tout 39 cantons et 891 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 700 euros en moyenne dans le Pas-de-Calais. Le chômage s'élevait à 12,3 % en 2016. Le tertiaire occupe une grande place dans le paysage économique local, notamment grâce au tourisme, au commerce et au transport de passagers vers l'Angleterre. Bien que près de 70 % du territoire soit consacré à l'agriculture, c'est bien la pêche qui dynamise l'activité primaire du Pas-de-Calais. À noter également que la désindustrialisation a fortement affaibli l'économie du département.