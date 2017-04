Les résultats des élections dans Somme

Le département littoral de la Somme fait partie de la région des Hauts-de-France. Il comptait 571 632 habitants et 93 habitants au km², en 2014, pour une superficie de 6 170 km². La Somme est ainsi le deuxième département le moins peuplé de la région.

La Somme se divise en quatre arrondissements : Amiens (chef-lieu), Abbeville, Montdidier et Péronne. Elle est entourée des départements de la Seine-Maritime, du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de l'Oise. Le fleuve la Somme traverse le département et est le plus long du Nord de la France.

Le territoire comptabilisait 215 300 emplois et 42 246 entreprises en 2013. Presque 57 % ressortissent des domaines du commerce, des transports et des services. La part de l'agriculture n'est pas négligeable avec 12 %. Le taux de chômage est à 15,6 %. La Somme compte 53 % de ménages fiscaux, la médiane de revenus des Samariens s'élevant à 18 879 euros en 2013 et le taux de pauvreté à près de 17 %.

