Les résultats des élections dans Île-de-France

L'Île-de-France est une région administrative ayant pour préfecture la ville de Paris, également capitale de la France. Comptant plus de 12 millions d'habitants, elle est la région la plus peuplée de l'Hexagone, mais ne se situe qu'au treizième rang au niveau de sa superficie (12 012 km2).

L'Île-de-France est subdivisée en 8 départements, à savoir Paris (75), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d'Oise (95). Ses villes les plus peuplées sont Paris (la plus grande ville de France avec plus de 2 millions d'habitants), Boulogne-Billancourt, Argenteuil, Montreuil et Saint-Denis.

En matière d'économie, l'Île-de-France est une super puissance à l'échelle mondiale. Son PIB (642 milliards d'euros en 2016) représente plus de 30% de la richesse du pays et 4% de celle de l'Union européenne. La région francilienne compte plus de 6 millions d'actifs, majoritairement dans le secteur tertiaire (85%) et a, en 2016, un taux de chômage d'environ 8,8%.