Découvrez quelques informations pratiques à propos de la démographie de l'Essonne

La population totale de l'Essonne atteignait 1 296 641 habitants en 2018. Le département affichait une densité de population de 712,9 habitants/kilomètre carré pour un territoire s'élevant à 1 818,71 km². L'Essonne était donc le 6e département le plus dense de la région Île-de-France.

Découvrez quelques informations pratiques à propos de l'emploi en Essonne

Sur les 832 966 habitants de 15 à 64 ans que comptait l'Essonne en 2018, 632 216 étaient actifs, le taux d'activité s'élevait donc à 75,9 %. La part d'actifs était alors plus élevée de quatre points qu'au niveau national, où le taux d'activité était de 71,9 %.

On comptabilisait 69 565 chômeurs parmi la population active du département, ce qui constitue un taux de chômage de 11 %. C'est 1,9 point de plus qu'à l'échelle de la France, où le taux de chômage atteignait 9,1 %.

Taux de chômage par CSP en Essonne

En 2018, en Essonne, le plus fort taux de chômage était celui des ouvriers : 15,56 % étaient sans travail. Dans les autres CSP, la part de demandeurs d'emploi était de 13,34 % pour les employés, de 7,75 % pour les professions intermédiaires, de 6,21 % pour les commerçants, artisans et chefs d'entreprises, de 3,64 % pour les cadres et de 3,3 % pour les agriculteurs.