Les résultats des élections dans Essonne

Le département de l'Essonne fait partie de la région Ile-de-France. Son chef-lieu est Evry, ville située à 40 km de Paris. Avec plus de 1 250 000 habitants, le département est l'un des plus récemment créés en France.

L'Essonne s'étend sur 1 804 kilomètres carrés, possède une densité de population de 685 habitants au km2 et est divisée en trois arrondissements : Evry, Etampes et Palaiseau. Grâce à sa proximité avec la capitale, l'Essonne dispose d'axes majeurs de communication (aéroport, autoroute, TGV), mais garde en parallèle un cadre naturel avec 42 000 hectares de forêt et 400 km de rivières.

La moyenne d'âge de la population de l'Essonne est plutôt basse, 40 % a moins de 29 ans. Le département héberge d'importants pôles universitaires ainsi que de grandes écoles comme Polytechnique. L'économie du département compte sur le développement de ses pôles de compétitivité et l'on dénombre environ 450 000 emplois. En 2013, le revenu fiscal médian était de 22 819 euros et le taux de chômage est de 10,7 %. 68,8 % des entreprises appartiennent aux secteurs du commerce, des transports et des services.

