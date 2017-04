Les résultats des élections dans Hauts-de-Seine

Situés au sein de la Métropole du Grand Paris, les Hauts-de-Seine sont un département français, dont Nanterre est la préfecture. Les Hauts-de-Seine appartiennent à la région Île-de-France, tout comme Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Le territoire des Hauts-de-Seine s'étend sur 176 km², et abrite une population de 1,6 million d'habitants. La densité du département est de 9 080 habitants par km².

Les Hauts-de-Seine sont encadrés par le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, l'Essonne, le Val-de-Marne et Paris. Avec 93 500 habitants, Nanterre n'est pas la commune la plus peuplée du département. Il s'agit de Boulogne-Billancourt qui compte 116 900 habitants. Les autres principales villes sont Colombes, Asnières-sur-Seine, Rueil-Malmaison et Neuilly-sur-Seine.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 32 000euros dans les Hauts-de-Seine. Le taux de chômage était de 7,6% en 2016. On dénombre plus de 100 000 entreprises implantées sur le territoire, permettant de créer un bassin d'environ 750 000 emplois. Bien que l'industrie reste présente au sein des Hauts-de-Seine, ce sont désormais les activités de services qui dynamisent l'économie locale.Les Hauts-de-Seine sont encadrés par le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, l'Essonne, le Val-de-Marne et Paris. Avec 93 500 habitants, Nanterre n'est pas la commune la plus peuplée du département. Il s'agit de Boulogne-Billancourt qui compte 116 900 habitants. Les autres principales villes sont Colombes, Asnières-sur-Seine, Rueil-Malmaison et Neuilly-sur-Seine.

En 2013, le salaire annuel net moyen était de 32 000euros dans les Hauts-de-Seine. Le taux de chômage était de 7,6% en 2016. On dénombre plus de 100 000 entreprises implantées sur le territoire, permettant de créer un bassin d'environ 750 000 emplois. Bien que l'industrie reste présente au sein des Hauts-de-Seine, ce sont désormais les activités de services qui dynamisent l'économie locale.