Vous trouverez dès leur publication les résultats de l’élection présidentielle 2022 dans le département Paris (75).

Comprendre l'élection présidentielle

Quand l'élection présidentielle aura-t-elle lieu ?

Les électeurs français sont appelés aux urnes les dimanches 10 et 24 avril 2022 pour élire le président de la République. Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin 2022.

Comment le président est-il élu ?

Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours.

Résultats des précédentes élections : Paris (75)

Présentation du département Paris (75)

La ville de Paris est la capitale de la France. C'est également la seule commune française ‒ subdivisée en 20 arrondissements municipaux ‒ à être en même temps un département. La ville, préfecture du département de Paris et de la région Île-de-France, compte 2,2 millions d'habitants. Sa superficie est de 105 km2 pour une densité de 21 000 habitants au km2.

Côté économie, Paris compte 1,8 million d'emplois et accueille plus de 550 000 entreprises. Parmi celles-ci, environ 84% appartenaient au secteur du commerce, des transports et des services en 2014. Étant l'une des villes les plus visitées au monde, Paris bénéficie également d'un secteur touristique dynamique. La ville compte plus d'un million de ménages fiscaux, dont la médiane de revenu est de 25 981 euros en 2013. La même année, le taux de chômage s'élève à 12%.

Paris possède 1,3 million de logements, dont 85% sont des résidences principales. En ce qui concerne les transports en commun, Paris dispose d'un réseau dense comprenant 16 lignes de métro (302 stations au total) et 100 lignes de bus. Le réseau de tramway se développe également.