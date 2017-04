Les résultats des élections dans Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne est un département français appartenant à la région Île-de-France, tout comme Paris, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Sa préfecture est Melun. Le département compte 1,4 million d'habitants et s'étend sur 5 915 km2. Sa densité est de 231 habitants par km2.

Partageant ses frontières avec 10 départements, la Seine-et-Marne est le territoire comptant le plus de voisins. Malgré ses 40 000 habitants, la préfecture Melun n'est pas la commune la plus peuplée. Il s'agit de Chelles qui compte 53 700 habitants. Viennent ensuite Meaux, Pontault-Combault et Champs-sur-Marne. On compte au total 23 cantons et 510 communes.

En Seine-et-Marne, le salaire annuel net moyen était de 23 600 euros en 2013. Le taux de chômage s'élevait à 8 % en 2016. Environ 55 % du territoire est consacré à l'agriculture, bien que le secteur emploie moins de 5 000 personnes. Grâce à l'agroalimentaire, la production de verre et les entreprises chimiques, l'industrie emploie plus de 50 000 personnes. Toutefois, c'est bien le tertiaire qui est le principal moteur économique de la Seine-et-Marne.

