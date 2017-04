Les résultats des élections dans Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis est un département français appartenant à la région Île-de-France, tout comme Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Bobigny en est la préfecture. La Seine-Saint-Denis s'étend sur 6 657 km2 et a une population de 1,6 million d'habitants. Sa densité est de 236 habitants par km2.

La Seine-Saint-Denis est limitrophe du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val de Marne et de la Seine-et-Marne. Avec 50 500 habitants, la préfecture Bobigny est loin d'être la ville la plus peuplée du département. Il s'agit de Montreuil qui abrite 104 700 habitants. Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois ou encore Aubervilliers sont également plus peuplées que Bobigny.

En 2013, le salaire annuel net était de 20 500 euros en moyenne en Seine-Saint-Denis. Le taux de chômage était de 12,8 % en 2016. Grâce à 6 pôles économiques, l'économie du département est dynamique et diversifiée. Chaque année, on compte d'ailleurs plus de 8 000 créations d'entreprises. En 2006, le PIB de la Seine-Saint-Denis était de 40,7 milliards d'euros, le 7e meilleur de France.La Seine-Saint-Denis est limitrophe du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val de Marne et de la Seine-et-Marne. Avec 50 500 habitants, la préfecture Bobigny est loin d'être la ville la plus peuplée du département. Il s'agit de Montreuil qui abrite 104 700 habitants. Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois ou encore Aubervilliers sont également plus peuplées que Bobigny.

En 2013, le salaire annuel net était de 20 500 euros en moyenne en Seine-Saint-Denis. Le taux de chômage était de 12,8 % en 2016. Grâce à 6 pôles économiques, l'économie du département est dynamique et diversifiée. Chaque année, on compte d'ailleurs plus de 8 000 créations d'entreprises. En 2006, le PIB de la Seine-Saint-Denis était de 40,7 milliards d'euros, le 7e meilleur de France.