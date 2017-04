Les résultats des élections dans Val-de-Marne

Le Val-de-Marne appartient à la région Ile-de-France. Il est limitrophe des départements de la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, l'Essonne et des Hauts-de-Seine. Il voit la confluence du fleuve Seine et de la rivière Marne sur son territoire. Son chef-lieu est Créteil. Le Val-de-Marne compte deux sous-préfectures : L'Haÿ-les-Roses et Nogent-sur-Marne.

Le département comptait 1 365 039 habitants en 2014. Sa superficie est de 245 km² pour une densité de 5 572 habitants au km². Le Val-de-Marne recensait 606 507 logements et 541 062 ménages fiscaux en 2013. La médiane de revenus des Val-de-Marnais s'élève à 21 526 euros et le taux de pauvreté est de 15,8 %.

Le Val-de-Marne est un bassin économique important avec 516 738 emplois et 116 335 entreprises, en 2013. Les secteurs du commerce, des transports et des services représentent près de 74 % de l'activité du département. Le taux de chômage atteint 12,6 %.

Concernant les transports en commun, le département est desservi par trois lignes de métro, cinq lignes de RER et une ligne de tramway. Le Val-de-Marne est traversé par plusieurs autoroutes et accueille la deuxième plateforme aéroportuaire de France : l'aéroport Paris-Orly.

