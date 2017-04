Les résultats des élections dans Val-d'Oise

Le Val-d'Oise (95) est un département situé au nord-ouest de la région Île-de-France. Cergy en est le chef-lieu. En 2013, 1 194 681 personnes peuplent le Val-d'Oise qui s'étend sur une superficie de 1 246 km². La densité de population est de 959 habitants par km². La Seine, l'Epte et l'Oise traversent le département. Les parcs naturels régionaux du Vexin et de l'Oise sont les poumons verts du territoire.

Le département du Val-d'Oise concentre 425 927 emplois en 2013 : la majorité des postes se trouvent à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, dans l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et dans le pôle ancien d'Argenteuil-Bezons. Ces lieux rassemblent des activités diverses : haute technologie, chimie, aéronautique, transport ou encore services aux entreprises. La même année, le taux de chômage des actifs entre 15 et 64 ans atteint 13 %.

