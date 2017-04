Les résultats des élections dans Yvelines

Le département des Yvelines (78) occupe une grande partie de l'ouest de la région Île-de-France. Son chef-lieu est la ville de Versailles, dont le château est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le département de 2 284 km² compte 1 418 484 habitants en 2013 : la densité de population du territoire est de 621 habitants par km².

La Seine traverse le nord du département. Le territoire est très arboré : au sud grâce à la forêt de Rambouillet et au parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; à l'est grâce aux forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Marly-le-Roi.

L'économie du département est marquée par le secteur du commerce, des transports et des services divers avec 72 % des établissements actifs dans ces domaines (chiffres de 2014). L'agriculture est quasi inexistante avec seulement 1 % de l'activité. Les Yvelines comptent 536 987 emplois et 10 % des actifs entre 15 et 64 ans sont au chômage.

Les Yvelines sont reliées à la capitale grâce à un réseau ferroviaire dense. Les autoroutes A10, A12, A13, A14 et A86 permettent de rejoindre facilement différentes régions de France.La Seine traverse le nord du département. Le territoire est très arboré : au sud grâce à la forêt de Rambouillet et au parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; à l'est grâce aux forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Marly-le-Roi.

L'économie du département est marquée par le secteur du commerce, des transports et des services divers avec 72 % des établissements actifs dans ces domaines (chiffres de 2014). L'agriculture est quasi inexistante avec seulement 1 % de l'activité. Les Yvelines comptent 536 987 emplois et 10 % des actifs entre 15 et 64 ans sont au chômage.

Les Yvelines sont reliées à la capitale grâce à un réseau ferroviaire dense. Les autoroutes A10, A12, A13, A14 et A86 permettent de rejoindre facilement différentes régions de France.