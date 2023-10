4 nouvelles brigades de gendarmerie en Corse

La Corse sera pourvue de quatre nouvelles brigades de gendarmerie.

Une fixe : à Sarrola Carcopino. Et trois mobiles : à Zonza, à Ghisonaccia et à Corte. Elles font partie de la liste des 238 nouvelles brigades déployées sur tout le territoire national. Annonce faite hier par Emmanuel Macron lors de l'inauguration de l'une d'entre elles dans le Lot-et-Garonne. Leur création doit s'étaler jusqu'en 2027, nécessitant le recrutement de plus de 2.000 militaires.

Chez nous, celle de Sarrola Carcopino sera composée d'une dizaine d'effectifs. Quant aux trois autres, il y aura a priori pour chacune six gendarmes. Dans les secteurs choisis, le besoin se faisait sentir. L'évolution démographique et l'évolution économique justifient certainement cette implantation, estime le maire de Sarrola Carcopino, Alexandre Sarrola. "Nous sommes en périphérie directe de la capitale régionale, avec l'évolution démographique qui va avec. C'est peut-être cela qui a motivé les services de l'Etat. La sécurisation pour les habitants, cela apaise."

Selon le commandant de la gendarmerie de Corse, ces renforts "ne viennent pas combler des manques. Il s'agit de mieux s'adapter et renforcer la présence de la gendarmerie dans les territoires. Nous ne visons pas nécessairement à répondre à un objectif statistique. Ce que nous cherchons en priorité, c'est une présence et un lien de proximité", précise le général Jean-Luc Villeminey.

