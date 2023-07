A Festa di u legnu è di a furesta célèbre sa 26ème édition

Chaque année, c'est un rendez-vous incontournable pour la filière bois et la forêt en Corse. A Festa di u legnu è di a furesta célèbre cette année sa 26ème édition, toujours à Vezzani, au cœur de la forêt de Padula et du village.

Au programme, des ateliers, démonstrations et conférences destinées au grand public autour des métiers liés à la forêt, dans l'une des régions les plus boisées de France. "C'est une foire qui est unique, elle nous apporte beaucoup, précise Daniel Sage, l'un des coprésidents de la foire. On y retrouve des activités réalisées par les acteurs de la forêt Corse. On arrive à valoriser cette filière grâce à l'intérêt du grand public, mais également avec les agents de l'ONF et de l'ODARC."

Un événement ancré depuis le 27 juin 1996, date de la première édition de la foire. Dès le début, naît le désir d'associer à la fois le public ainsi que l’ensemble des structures administratives, économiques et sociales qui gravitent en forêt, mais également d’informer sur les activités forestières en Corse et ailleurs. Des artisans sont également à l'honneur, proposant diverses créations autour du bois.

Une filière bois en danger

Mais au-delà des festivités, ce rendez-vous est également l'occasion d'alerter sur la situation de la filière bois en Corse. "Elle est en décrépitude depuis de très nombreuses années, déplore Daniel Sage. Notre objectif, c'est de réunir tous nos partenaires et tous les acteurs pour trouver des solutions communes à ces problèmes. Il y a trop d'acteurs liés à ce secteur, on ne s'y retrouve plus."

Pour Dumè Santelli, porte-parole du collectif Furesta viva, "il manque une réelle politique d'orientation forestière. Le sujet doit revenir un débat public. Depuis les Assises de la Montagne à Montegrossu en février 2022, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous avons apporté l'ensemble des propositions qui sont actuellement sur la table. On nous annonce la tenue des Assises de la forêt à l'automne, mais il faut la préparer en amont. La Collectivité devra voter un rapport de politique forestière issue de ces débats et de ces orientations. C'est un secteur qui peut amener un développement économique, mais qui est aussi très important de manière sociétale, culturelle et historique. "