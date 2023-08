A Mézangers, il imprime des petites pièces de rechange avec son imprimante 3D

Sur le bureau d'Eric Lacault il y a de quoi créer des pièces d'industrie extrêmement précises. Une imprimante 3D de grande qualité, qui lui permet "d'usiner" des petites pièces de rechange par faire des réparations par exemple.

Des économies dans tous les domaines

Cette imprimante utilise des filaments de plastique, et les bobines sont souvent "issues du recyclage, grâce au tri sélectif, certains plastiques peuvent être réutilisés et ça donne les filaments." Double avantage, car cela permet d'une part de pouvoir réutiliser des matériaux qui ont déjà eu une vie, et d'autre part, parce qu'en cas de problème sur une pièce, la matière n'est pas perdue, elle peut être à nouveau refondue et réutilisée.

Aussi, la réparation via la création de petites pièces imprimées permet "d'éviter de se débarrasser complètement de quelque chose de cassé", explique Eric Lacault, "on arrête de jeter et on répare!". Réparer, recycler, et économiser l'énergie aussi grâce à une imprimante peu gourmande en électricité.

Des possibilités illimitées

Eric Lacault, passionnée d'informatique et de dessin depuis sa jeunesse, a découvert l'impression 3D et a décidé de se lancer en plus de son activité de fraiseur. "En fait c'est l'inverse du fraisage ! Au lieu d'enlever de la matière pour découper une pièce, j'en ajoute!", sourit le Mayennais.

Il peut aussi bien produire des pièces uniques, qu'un grand nombre de petites pièces identiques, il est même possible de changer les couleurs, bref les possibilités sont presque infinies. Eric Lacault est convaincu que l'activité a de l'avenir : "l'impression 3D est née il y a quelques années et elle est en constante évolution, on continue à innover, changer les matériaux par exemple."

Avec son imprimante de fabrication française, Eric Lacault espère remplir son carnet de commande à la rentrée avec des demandes d'industriels.